Un nuevo homicidio tuvo lugar en la ciudad de Villaguay, durante la mañana de este sábado. La víctima fatal es un joven de 28 años, quien fue apuñalado.

El asesinato ocurrió en medio de una gresca entre vecinos en el barrio La Lomita de Villaguay, cerca de las 6 de la mañana de este sábado. Allí lesionaron con un arma blanca al joven.

El joven herido fue hospitalizado en el nosocomio local. Sin embargo, a pesar de los intentos médicos, llegó sin vida, indicaron fuentes policiales.

Por el hecho, el personal policial de Villaguay detuvo a un hombre, acusado de haber sido el autor del homicidio.

La Fiscalía de Villaguay avanza en la investigación para determinar cómo sucedió la pelea y las distintas responsabilidades de los vecinos.

(Ahora)