Un hombre de 81 años, identificado como Ramón Tejera, fue hallado sin vida en los studs del hipódromo de Camba Paso en Concordia. Sucedió este domingo por la tarde.

El cuerpo fue encontrado por personas que habían concurrido al lugar para cuidar y alimentar a sus caballos, quienes comenzaron a percibir un fuerte olor. Ante esta situación, se dirigieron hacia el sector donde residía el cuidador del predio y, al ingresar, advirtieron un charco de sangre, por lo que dieron inmediato aviso a la Policía.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Séptima, que notificó de urgencia a los fiscales Martín Núñez y Natalia Conti, quienes se hicieron presentes para dar inicio a las tareas investigativas.

Asimismo, trabajaron en la escena el médico forense y efectivos de la División Policía Científica, llevando adelante las pericias correspondientes.

De acuerdo a las primeras informaciones, se presume que el hombre habría sido asesinado tras recibir un golpe en la cabeza, y que el deceso se habría producido al menos 48 horas antes, aunque será la autopsia la que determine con precisión la causa y circunstancias del hecho.

En cuanto al presunto autor, las tareas investigativas y los testimonios recabados apuntaron a un amigo de la víctima como principal sospechoso. Se trata de un hombre de 65 años, alias “El Porteño”, retirado de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Con los elementos reunidos, el juez de Garantías Francisco Ledesma, a pedido de los fiscales Martín Núñez y Natalia Conti, ordenó un allanamiento en el domicilio del sospechoso.

El procedimiento se concretó pasadas las 23 horas en una vivienda del barrio Los Pájaros, sobre calle Los Mirlos y Los Ruiseñores, donde se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos una tarjeta de débito y otros objetos pertenecientes a la víctima.

A raíz de lo incautado, los fiscales dispusieron la detención del sospechoso, identificado como Rodolfo Ernesto De Madeiro, quien quedó a disposición de la Justicia, publicó Concordia Policiales.