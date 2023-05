La Policía de Entre Ríos y la Justicia se encuentran investigando un nuevo homicidio en Entre Ríos. Se trata de un hombre que fue asesinado este martes en la localidad de Conscripto Bernardi, en el departamento Federal, cuya identidad es Santiago Romero, de 59 años. Según Miriam Cabello del Campo, jefa de la Departamental de Policía, la autopsia reveló que el hombre murió de un violento golpe en la cabeza y desmintió que haya estado atado a una silla.

"Lo que quiero descartar es que haya habido signos de torturas. Esas versiones que se dieron están totalmente descartadas. Hubo un solo golpe en la cara que determinó la muerte", afirmó, en diálogo con Canal Nueve Litoral.

En ese sentido, además, enfatizó respecto de los rumores sobre el modo del crimen. "Esto de que estaba atado a la silla o que fue torturado, no son verdades. Descarto que haya sido encontrado en una silla o torturado".

¿Qué dice la autopsia?

La funcionaria policial indicó que la muerte fue provocada por un fuerte golpe en la cabeza. Así lo indicó la autopsia. "En principio el médico forense que estuvo en el lugar no pensaba de que eso hubiera sido la causal de muerte porque el golpe no parecía importante. Esperamos hasta la noche que tuvimos el resultado de la autopsia y en realidad sí, fue lo suficientemente grave como para provocar la muerte", sostuvo.

En ese sentido, insistió: "No se encontraron otros signos de violencia en la casa ni en la persona".

Hipótesis

Frente a ese dato, planteó: "La hipótesis más importante que manejamos es que sea una persona conocida, por algún conflicto anterior o que se generó en ese mismo momento". Para ello, dijo que se están recibiendo testimonios de amigos, vecinos y allegados.

"Tenemos diferentes sospechosos; familiares, amigos o personas que frecuentaban la casa, porque suponemos que la entrada fue consensuada porque no hay signos de violencia. No tenemos en claro cuál fue el conflicto que desató esta muerte", expresó a Canal Nueve Litoral.

Consultada si el hecho podría tener vinculación con la causa por abuso sexual simple, aclaró: "Esta condena se cumple desde el año pasado. Si bien no descartamos esta hipótesis, manejamos los familiares de la persona abusada, no sería la más importante porque la condena no es reciente".