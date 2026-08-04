En el marco de una investigación judicial por un hecho de homicidio simple, personal de Comisaría Segunda llevó adelante un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda del barrio Yapeyú de la ciudad, en el cumplimiento de una orden emanada por la autoridad judicial competente.

Como resultado del procedimiento, que arrojó resultado positivo, se procedió al forma secuestro debelementos de interés para el avance de la investigación.

La diligencia fue realizada por personal de Comisaría Segunda, con la colaboración del Grupo Especial GEG y de Policía Científica, continuándose con las actuaciones de rigor bajo las directivas de la autoridad judicial interviniente.

El crimen

En horas de la madrugada de este lunes, aproximadamente a la 01:10, personal policial fue comisionado a la intersección de calles España y Güemes tras recibirse un llamado que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al lugar, los efectivos localizaron a un hombre de 46 años tendido sobre la vía pública. En una primera evaluación, personal médico constató su fallecimiento. Posteriormente, tras la intervención de Policía Científica y del Médico Policial, se estableció que presentaba una herida de arma de fuego, determinándose que se trataba de una muerte violenta.

En el marco de la investigación y por disposición de la autoridad judicial, se llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Yapeyú, el cual arrojó resultado positivo. Durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular y cartuchería de distintos calibres; sin embargo, el principal sospechoso no fue localizado en el domicilio.

Continuando con las tareas investigativas, el personal policial logró establecer que el presunto autor se encontraba oculto en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Blas Parera y Palavecino. En el lugar se procedió a la aprehensión de un hombre de 23 años, sindicado como presunto autor del homicidio. Asimismo, se secuestraron municiones calibre .22 que fueron entregadas por la propietaria de la vivienda, quien manifestó que pertenecían al aprehendido.

La investigación fue coordinada por la Fiscalía interviniente y contó con la participación de personal de Comisaría Segunda, Subjefatura Departamental, Policía Científica, División Investigaciones e Inteligencia Criminal, División Drogas Peligrosas, Comando Radioeléctrico, Comisarías Primera y Octava, Grupo Especial y Delegado Judicial.