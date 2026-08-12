Un interno de 24 años, identificado como Esteban Daian Bernal, murió este martes por la noche tras ser atacado con un arma blanca dentro de la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Por el homicidio quedó detenido otro interno, también de 24 años, identificado como Josué Nahuel Quiroga.

Según se informó, el hecho ocurrió alrededor de las 21.30, en un sector ubicado entre los pabellones 11 y 14 del establecimiento carcelario. Bernal había salido de la escuela secundaria cuando se produjo una riña con Quiroga.

De acuerdo con la información policial, durante el enfrentamiento Quiroga habría atacado a Bernal con un cuchillo de metal con punta. Personal penitenciario intervino rápidamente y logró separar a los dos internos.

Bernal sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín. Allí, los profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente confirmaron su fallecimiento.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la Unidad Penal N° 1, material que será incorporado a la investigación para establecer cómo se produjo el ataque.

Quién era el interno asesinado



Bernal tenía 24 años y se encontraba alojado en el pabellón 13 de la Unidad Penal N° 1. Cumplía una condena de cuatro años y seis meses por una causa vinculada a estupefacientes.

En tanto, Quiroga, también de 24 años, estaba alojado en el pabellón 14 y cumplía una condena de tres años y cuatro meses por robo agravado.

Tras el ataque, el presunto autor quedó detenido a disposición de la Justicia.

Investigación por el homicidio



La causa quedó en manos de la fiscal Paola Farinó, de la Unidad de Delitos Complejos, quien dispuso una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

En el lugar trabajó personal de la Dirección de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes, mientras que integrantes de la División Homicidios colaboraron con las entrevistas y demás tareas investigativas.

También se dispuso el secuestro del cuchillo utilizado en el ataque, la intervención del médico policial y el secuestro de la ropa que llevaba puesta la víctima.

El cuerpo de Bernal fue trasladado a la Morgue Judicial de Paraná, donde se realizará la autopsia para determinar las características y causa precisa de la muerte.

La fiscal Farinó se hizo presente en la Unidad Penal junto con personal de la División Homicidios para supervisar las primeras medidas de la investigación.

Fuente: AHORA