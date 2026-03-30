El padre del adolescente, de 15 años, que esta mañana de lunes asesinó a un nene de 13 años e hirió a otro ocho menores en la escuela Nº 40 de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, vive en la ciudad de Federación desde hace algunos años.

El hombre que se gana la vida como camionero dejó Santa Fe hace un par de años para radicarse en la Costa del Uruguay.

Además se conoció supo que en la actualidad el chico estaba viviendo con su madre, quien fue empleada del Ministerio de Educación santafesino, se encuentra bajo licencia psiquiátrica. Su hermana mayor, de 18 años, cursa el primer año de la facultad. El informe en manos de las autoridades habla de un grado de conflictividad familiar.

El adolescente está siendo trasladado a la ciudad de Santa Fe, para ser alojado en un lugar especializado para menores, informaron los abogados Néstor y Mariana Oroño que representan a la familia.

Según reveló Infobae, los investigadores hablan de un supuesto “consumo problemático” por parte del adulto, quien por ese tema habría abandonado la vecina provincia.

Vecinos y allegados describieron al tirador como “tranquilo”, “sin problemas”. Sin embargo, un padre de una alumna de 5° año de la Escuela N°40 aseguró que, una semana antes, el chico había anunciado que los iba a “matar a todos”.

Por estas horas, el joven fue trasladado a la ciudad de Santa Fe. En una dependencia policial será entrevistado por un psicólogo para conocer los motivos del ataque. Luego se avanzará con las medidas que dispondrá la justicia de menores.