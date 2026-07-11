“Con profundo pesar, las autoridades y el personal de la Jefatura Departamental Gualeguaychú lamentan el fallecimiento de la oficial de policía Gabriela Maricel Rodríguez, de 26 años de edad”, manifestaron.

La funcionaria prestó servicios en Comisaría Cuarta de esta Jefatura Departamental, donde fue reconocida por sus compañeros por su compromiso y vocación de servicio.

En este difícil momento, la Jefatura Departamental Gualeguaychú “hace llegar sus más sinceras condolencias y acompaña con profundo respeto a sus familiares, amigos, allegados y camaradas de la fuerza, deseándoles fortaleza para afrontar tan irreparable pérdida”.

“Asimismo, y en resguardo de la privacidad de la familia y del respeto que merece este doloroso momento, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias del hecho. Que descanse en paz”, concluyeron.

La joven que trabajaba en nuestra ciudad era oriunda de Concepción del Uruguay. Había sido ingresada en horas del mediodía de ayer al Hospital Urquiza tras sufrir una grave lesión producto de un disparo en su domicilio particular, donde pese al inmediato esfuerzo y asistencia brindada por los profesionales médicos, lamentablemente se constató su deceso con el correr de la jornada.