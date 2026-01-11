A los 69 años falleció Luis Bonilla, una de las personalidades destacadas de los medios de comunicación de Gualeguaychú y una de las voces reconocidas de la radiofonía local.

A lo largo de su trayectoria, Bonilla trabajó en numerosos proyectos vinculados a la comunicación. En los últimos años se desempeñaba principalmente en tareas de dirección y producción, detrás de cámara. Su legado quedó especialmente marcado por el programa musical “Los Pasajeros del Sol”, espacio en el que se destacó por su voz y su impronta personal.

Sus restos fueron velados en la Sala 2 de la Previsora Gualeguaychú, en 25 de mayo 1337, y depositados en el Crematorio Privado de Gualeguaychú para su posterior cremación en la jornada de mañana.