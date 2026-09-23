Pesar en Concordia tras el fallecimiento del comisario Jaime Gustavo Miguel Ángel, a quien sus compañeros despidieron con sentidos mensajes y destacaron por su trayectoria, sus valores y su vocación de servicio.

Desde la Policía de Entre Ríos expresaron su acompañamiento a familiares y amigos y remarcaron el recuerdo que deja entre quienes compartieron años de servicio con él.

El funcionario atravesó graves problemas de salud durante el último tiempo y su fallecimiento se conoció este miércoles. Estaba internado en el Sanatorio Garat de Concordia. En la ciudad, prestó servicios en las comisarías Cuarta, Quinta, Sexta, Octava y Décima. Durante su último período en actividad fue jefe de la División Operaciones de la Jefatura Departamental Villaguay.

“Hoy la familia policial despide a un gran compañero, un hombre de valores, de entrega y de vocación de servicio. Su partida deja un profundo dolor en nuestros corazones, pero también el recuerdo de su ejemplo y su nobleza”, expresaron desde la fuerza.

Quienes lo conocieron dentro del ámbito policial lo describieron como un jefe muy querido y respetado, reconocido especialmente por su cercanía con sus subalternos y por la forma en que ejercía su función.

“Siempre se ha caracterizado por su calidad humana, su compromiso y por estar cerca de sus subalternos, siendo fiel a sus valores y a su manera de ser“, destacaron.

En el mensaje de despedida, la Policía provincial también expresó su gratitud por los años compartidos y acompañó a sus allegados en este momento de profundo dolor.

“A su familia y amigos, todo nuestro acompañamiento en este difícil momento. A sus camaradas, nuestro eterno respeto y gratitud por todo lo compartido“, concluyerion.