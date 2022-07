El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, estuvo en Paraná como respaldo a la candidatura a gobernador de Rogelio Frigerio. El jefe de gobierno porteño habló con el Nueve y se refirió a sus aspiraciones como candidato a Presidente de la Nación. "Tenemos que tener un plan productivo, un plan desarrollista. Un plan para que la Argentina crezca, que produzca más. Eso es lo que necesitamos. Recorro el país con el fin de tener una idea acabada de cada rincón de la Argentina para poder traducir eso en un plan de gobierno y desarrollo que tenga una visión federal. Creo que la Argentina no puede manejarse o tener un plan desde Buenos Aires", aseguró.

Larreta llegó a la capital entrerriana tras visitar los últimos días Santiago del Estero y Tucumán. En ese sentido, dijo que continuará recorriendo diferentes puntos del país, con la intención de "escuchar a los productores, a los comerciantes, a la gente en la calle", para definir un plan de gobierno a futuro: "Entre Ríos es distinta de Neuquén, por ejemplo. Es por eso estoy recorriendo el país. Tenemos que tener una Argentina federal", agregó.

"La inflación es el tema que más preocupa"

"La inflación obviamente es un tema muy difícil en Argentina, que no se resuelve hace 80 años. El Gobierno habla de pandemia y de la guerra, pero son factores que también sufre el mundo entero y nadie está en los niveles de inflación nuestros. La inflación afecta todo. En lo económico, no hay inversión. Entre Ríos, con el potencial con la tierra fértil que tiene, podría estar hoy como el principal productor avícola del país y podría producir mucho más", consideró el dirigente.

"En Israel llegaron a casi 500% de inflación, cinco o seis veces que lo que tiene Argentina hoy. Se pusieron de acuerdo dijeron basta, no va más. Se pusieron de acuerdo, hubo consenso en un plan y lo sostuvieron en el tiempo. No hemos tenido un plan que se sostenga por lo menos 20 años", agregó Rodríguez Larreta.

En ese sentido, consultado sobre el debate generado entre "modelos de desarrollismo y populismo" para la salida de la crisis, Rodríguez Larreta consideró: "No creo en las etiquetas así tan claras. Obviamente el populismo es el que nos trajo hasta acá, porque nos promete que podemos gastar más que lo que tenemos y en definitiva lo termina pagando la gente con inflación".

¿Candidato a presidente en las Elecciones 2023?

A nivel nacional, aún no está definido el nombre que el frente opositor de Juntos por el Cambio llevará a las elecciones como candidato a presidente. En el sondeo se menciona a Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Facundo Manes, Gerardo Morales. Entre esos nombres, también se ubica el de Horacio Rodríguez Larreta, quien, consultado sobre si competirá en la interna, afirmó: "Todavía no es tiempo de candidaturas, pero la decisión es mía, no va a depender de qué hagan otros".

Fuente: Ahora Paraná