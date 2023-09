A poco más de un mes para las elecciones generales el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti volvió a advertir que “si una dolarización elimina la moneda argentina es inconstitucional”. Justamente esa es la principal propuesta del aspirante al Ejecutivo de La Libertad Avanza y ganador de las PASO, Javier Milei. El jefe del máximo tribunal además volvió a cuestionar la “emisión descontrolada” de pesos.

Rosatti dijo, ante la consulta de si una eventual eliminación del peso sería inconstitucional: “¿Cuál es la moneda de un país? La que emite: puede ser peso o patacón o lo que sea. Si una dolarización elimina la moneda argentina es inconstitucional. Si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra es un camino que, para mí, es inconstitucional”.

El presidente de la Corte planteó que “cuando uno dice dolarización habría que ser un poco más preciso y decir: ‘¿Qué querés decir con esto?’”, en una entrevista al diario El País de España. Consultado en referencia a la dolarización si se debería advertir sobre los “límites constitucionales” de la medida, el exministro de Justicia dijo que “todos los candidatos deberían leer la Constitución”: “Esto es la letra de la Constitución, no es mi interpretación rebuscada, retorcida. Insisto, puede haber mil implementaciones de economistas sobre el tema”.

Rosatti ratificó que “hay que tener una moneda que se emita en la Argentina”: “Yo no puedo regular el valor de la moneda de otro país. Esa fantasía hay que terminarla. Se ha planteado un debate así, maniqueo, al estilo argentino, el todo o nada. Dolarización sí, dolarización, no. Hablo de la Constitución, hablo de lo que ya escribí, hablo de los fallos que ya firmé sobre este tema”.

El jefe del máximo tribunal dijo que por dolarización puede entender dos cosas: “Una es en sentido estricto la dolarización. Me paso de una moneda a la otra. Yo no puedo defender la moneda de Estados Unidos, está claro eso, porque no tengo los resortes, porque no puedo emitir, porque no puedo regular la base monetaria. Hay cosas que sí se pueden y ya se han hecho. Ligar el valor de una moneda, la propia, a una moneda extranjera, o a un conjunto de monedas”.