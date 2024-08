La Policía de París ha ordenado este domingo la evacuación de la Torre Eiffel por la presencia de un escalador no autorizado que ha comenzado a subir esta tarde por la emblemática estructura.



Esta evacuación tiene lugar a pocas horas de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos que se celebran en la capital de Francia.

La Policía comenzó a escoltar a los visitantes en torno a las 15.30 pero un grupo se quedó encerrado durante media hora en el segundo piso antes de que pudiera abandonar el lugar.

“Un individuo comenzó a escalar la Torre Eiffel a las 2:45 pm, la policía intervino y la persona fue detenida”, dijo a The Associated Press un funcionario de la policía de París bajo condición de anonimato debido a una investigación en curso sobre el incidente.







Aunque la Torre Eiffel ostentó un papel protagonista en la ceremonia de apertura, el cierre de la ceremonia tendrá lugar en el estadio de Saint-Denis, al norte de la ciudad, a partir de las 21.00.



El hombre sin camisa fue visto escalando la torre de 330 metros de altura por la tarde. No está claro dónde comenzó su ascenso, pero fue visto justo encima de los anillos olímpicos que adornan la segunda sección del monumento, justo encima de la primera plataforma de observación.

El incidente se ha saldado con la detención del escalador, de acuerdo con fuentes policiales a la cadena gala BFMTV.

El incidente ocurrió mientras la competición olímpica llega a su fin y los servicios de seguridad en París y otros lugares están centrando su atención en la ceremonia de clausura que bajará el telón de los Juegos.



Más de 30.000 agentes de policía fueron desplegados en París el domingo. El ministro del Interior francés, Gerald Darmanin, dijo que unos 3.000 agentes de policía serán movilizados alrededor del Stade de France, y 20.000 policías y otro personal de seguridad en París y la zona de Saint-Denis serán movilizados hasta altas horas de la noche del domingo para garantizar la seguridad en el último día de los Juegos Olímpicos.

La ceremonia de clausura tendrá una primera secuencia esta tarde en el jardín de las Tullerías, en pleno centro de París, donde se encuentra la llama olímpica.

Igualmente está prevista la presencia de un número todavía no precisado de jefes de Estado o de Gobierno. A mediados de semana se hablaba de al menos una docena.

Todo eso en unas condiciones atmosféricas de fuerte calor, ya que esta tarde se llegará a los 33 grados en París y cuando comience la ceremonia el termómetro seguirá en torno a los 30.





La imagen del hombre escalando el monumento.



El ministro, que ha querido rendir homenaje a los agentes de las fuerzas del orden, que han tenido que renunciar de forma obligatoria a tomarse vacaciones durante los Juegos Olímpicos, ha avanzado igualmente algunos datos de cara a los Paralímpicos, que se desarrollarán del 28 de agosto al 8 de septiembre.

Aunque habrá menos deportistas y menos público, los Juegos Paralímpicos coincidirán con la vuelta de las vacaciones para muchos en Francia y con el inicio del curso escolar.

(con información de EP, EFE y AP)



Fuente: Infobae