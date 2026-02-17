River se enfrentará este martes con Ciudad de Bolívar, por los 32avos de final de la Copa Argentina, y su director técnico Marcelo Gallardo ya tendría definido el 11 titular.

En el arco estará Santiago Beltrán, quien está reemplazando muy bien a Franco Armani y se afianza como una promesa en el equipo “Millonario”. El joven de solo 21 años atajó en cinco partidos oficiales y solo se lo podría criticar por el partido en el que cayeron 4-1 ante Tigre, aunque esa noche todos sus compañeros tuvieron una actuación desastrosa.

La defensa figuran Gonzalo Montiel y el uruguayo Matías Viña en los laterales, mientras que la zaga central estará conformada por Paulo Díaz y Lucas Martínez Quarta.

En la mitad de la cancha se repetirán los nombres que se vienen dando en los últimos partidos, con Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván en el corazón de la cancha, mientras que el colombiano Juan Fernando Quintero jugará un poco más adelantado y será el nexo con el ataque.

Finalmente, en la delantera dirán presente Agustín Ruberto y Maximiliano Salas, este último muy criticado por los hinchas de River por el flojo rendimiento que tuvo en los últimos meses.

Este partido será clave para River, ya que las últimas derrotas ante Tigre y Argentinos Juniors representaron unos golpes muy duros e incluso llegaron a generar incertidumbre con respecto a la continuidad de Gallardo en el banco de suplentes.

La formación de River para enfrentarse con Ciudad de Bolívar: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Fuente: Agencia NA