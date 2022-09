En diálogo con AHORA Radio Cero, Hormaechea sostuvo que “fue un trabajo sumamente intenso y con resultados satisfactorios, porque se trata de un trabajo de muchos meses de trabajo investigativo, que derivaron en allanamientos realizados en distintos puntos de la provincia y en otras provincias, con resultados positivos, detenciones de varias personas, dentro de las cuales hay tres funcionarios policiales involucrados en la causa”.

Sobre la situación particular de encontrar personal policial involucrado en una causa de dicha magnitud, el ex Jefe Departamental de Gualeguaychú precisó que “es muy doloroso para cada integrante de la fuerza tener que detener a un colega, eso nos afecta como institución. Fue una investigación difícil, sabiendo que había tres funcionarios policiales involucrados, per ose trabajó con total seriedad y pudimos poner a estos funcionarios policiales y también al resto de los detenidos a disposición de la Justicia. Se hace complicado investigar a colegas de la fuerza, pero no hay que perder de vista que estamos trabajando para poder desbaratar organizaciones muy importantes que se dedican a la comercialización de estupefacientes, que es un flagelo que sacude a nuestra sociedad”.

Sobre la continuidad de la investigación en la que están involucrados los tres funcionarios policiales, Hormaechea sostuvo que “de la cantidad de allanamientos que realizamos, que fueron más de 50, hubo 33 personas detenidas, seis de las cuales son mujeres y el resto varones. Algunas causas están cerradas porque se trataban de lugares de venta de drogas, pero en la causa que involucra a estos funcionarios, puede darse lugar otros allanamientos o medidas, porque se trata de una organización que trabajaba en varias ciudades. Actualmente está trabajando la Justicia Federal y no descartamos otros operativos y nuevas medidas”.

También el Jefe de Toxicología de la policía provincial se refirió a los muchos cargamentos que de drogas que se han detectado e incautado en la provincia, relacionado a si esa droga tenía como destino final a entre Ríos. Al respecto, Hormaechea dijo que “hasta el momento, no hemos visualizado que los cargamentos queden en la provincia. Tampoco podríamos decir que nada de eso queda en Entre Ríos, pero sigue siendo nuestra provincia un lugar de tránsito. De todos modos tenemos que seguir trabajando para evitar que esos cargamentos tengan como destino final la provincia de Entre Ríos”.

Finalmente, abordó el tema de la incautación de una gran cantidad de pastillas de éxtasis, ocurrida el viernes en un puesto caminero de la provincia. “Se produjo una incautación de más de 10 mil dosis de éxtasis en un puesto caminero en el norte de la provincia, se detuvieron a cuatro personas y se realizaron otros allanamientos en Córdoba y en el partido de Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires, donde se secuestraron elementos que son de mucho interés para la causa. El valor aproximado de lo incautado en cuanto a las pastillas de éxtasis rondaría entre los 80 y 90 millones de pesos, lo que habla a las claras de la importancia de lo incautado y de la magnitud de la organización de la que formaban parte los detenidos”.

Puede interesarte

Por último, Hormaechea destacó la importancia de la Ley de Narcomenudeo vigente en la provincia para el trabajo policial, sintetizando que “la implementación de la Ley de Narcomenudeo ha sido de suma utilidad para la Policía de la provincia. Si no tuviéramos esa herramienta, que nos permite tener una respuesta social rápida en cuanto a detenciones y al desbaratamiento de la venta de drogas al menudeo, estaríamos en un nivel distinto en cuanto a la comercialización y al consumo de estupefacientes en la provincia. Es una ley que respalda el accionar policial y que tiene el respaldo del a Justicia para condenar a quienes son procesados por dicha ley”.