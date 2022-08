Un hombre de 30 años fue enterrado vivo en un ataúd como supuesta ofrenda durante una fiesta a la Pachamama. El horroroso episodio sucedió en Bolivia, donde la víctima tuvo que romper el cajón para poder salir y salvar su vida.

Víctor Hugo Mica Álvarez fue protagonista de una pesadilla cuando, tras de haber consumido cerveza en una fiesta por la Pachamama que se realizó en el municipio de Achacachi, perdió el conocimiento y se despertó dentro de un ataúd.

Según denunció, lo quisieron usar de “sullu”, nombre que recibe el feto de llama que se entrega como ofrenda a la "Pachamama" o Madre Tierra en rituales para las construcciones en Bolivia.

“Anoche era la pre entrada (de Villa Victoria), fuimos a bailar, yo era guía, y después no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama, me quise levantar para ir a orinar y no pude moverme. Cuando empujé el ataúd, pude romper un vidrio que tenía y así pude salir. Me enterraron”, declaró Víctor Hugo Mica Álvarez.

La víctima es bailarín de una fraternidad de tobas y relató que luego de haber participado en la pre entrada de Villa Victoria, se encontró con un amigo que lo invitó a tomar cerveza y después de eso perdió el conocimiento.

Según informó, en la zona había comenzado una construcción y por eso asume que lo quisieron usar como ofrenda: “Me quisieron meter de sullu”, afirmó a la prensa.

El hombre logró escapar y pedir ayuda a un joven, quien lo encontró deambulando, cubierto con cemento en el rostro y la cabeza y lo acompañó a una estación policial.