Una investigación judicial en Concordia derivó en una grave causa por la presunta tentativa de venta de menores de edad, el secuestro de droga y la detención de una mujer señalada como posible compradora de dos niños de 1 y 4 años.

Los procedimientos se realizaron este miércoles por la tarde en el barrio José Hernández, en domicilios vinculados a la familia Bonazola, en el marco de una pesquisa llevada adelante por la Jefatura Departamental Concordia junto a la fiscal Daniela Montangie.

Según se informó oficialmente, la investigación se inició a partir de la presunta maniobra de venta de los menores. Gracias a la rápida intervención policial, ambos chicos fueron localizados de inmediato y restituidos, quedando bajo la custodia de su abuela materna.

En paralelo, se estableció que los padres de los niños viven en un contexto de vulnerabilidad social, dato que quedó incorporado a la causa.

A partir del avance de la investigación, se logró identificar a las personas presuntamente involucradas, entre ellas una mujer sindicada como posible compradora. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, habría intentado obtener la tenencia de los menores con el objetivo de evitar el cumplimiento efectivo de una pena de prisión en una unidad carcelaria.

Además, se indicó que la sospechosa cuenta con una condena previa por venta de droga y que también está próxima a enfrentar un nuevo juicio por otra causa vinculada al narcomenudeo.

Durante el allanamiento en su domicilio, los investigadores secuestraron 20 envoltorios de cocaína, una piedra de cocaína y otras sustancias estupefacientes ya fraccionadas y listas para la comercialización.

Finalmente, la mujer fue detenida por disposición de la fiscal interviniente y quedó a disposición de la Justicia.