Un estremecedor caso conmueve a la localidad entrerriana de Federación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una adolescente de 15 años con discapacidad en su vivienda. La investigación judicial apunta a un posible contexto de abandono extremo y mantiene detenidos a sus padres, mientras se intenta esclarecer qué ocurrió en el interior del hogar.



El hecho salió a la luz el jueves por la tarde, cuando se descubrió el cuerpo en una casa ubicada en la intersección de las calles Las Rosas y Tita Bonutti de dicha ciudad . La joven, que padecía parálisis cerebral infantil y se movilizaba en silla de ruedas, dependía completamente de terceros para su cuidado, lo que agrava el cuadro bajo análisis judicial.

Desde un primer momento, el caso estuvo rodeado de incertidumbre y versiones cruzadas. Inicialmente, se indicó que el hallazgo habría sido realizado por un familiar menor de edad, aunque luego surgieron otras hipótesis que colocan al propio padre como quien dio aviso a la Policía.

Lo que sí quedó claro con el correr de las horas fue la gravedad de la situación. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que permitió inferir que la muerte no era reciente. Con el avance de las pericias, el dato se volvió aún más impactante: el informe autópsico preliminar indicó que la adolescente llevaba aproximadamente un mes fallecida al momento del hallazgo, aunque la causa exacta de muerte no pudo determinarse debido a las condiciones en que fue encontrado el cuerpo.

La causa quedó en manos de la fiscal Josefina Penón, quien dispuso una serie de medidas investigativas y ordenó el traslado del cuerpo a la ciudad de Concordia para la realización de estudios forenses más exhaustivos. Los resultados definitivos serán clave para establecer si el deceso se produjo por causas naturales agravadas por la falta de cuidados, por inanición, o por algún otro factor no asistido a tiempo.

En paralelo, la Justicia avanzó con la detención de ambos padres, quienes quedaron imputados de manera provisoria por el delito de “abandono de persona seguido de muerte”. Los investigadores buscan determinar el grado de responsabilidad de cada uno, en un contexto familiar que aparece atravesado por una fuerte vulnerabilidad.

Testimonios recogidos en el lugar aportaron elementos que profundizan la preocupación. Vecinos señalaron que la madre de la adolescente, quien atravesaría problemas de salud mental, mantenía una rutina aparentemente normal, mientras el cuerpo permanecía en una de las habitaciones de la vivienda. En el domicilio también residía un hermano menor, lo que suma un componente adicional de alarma sobre la situación familiar.

Otro aspecto que analiza la investigación es la presencia del padre en el domicilio en los días previos, pese a que no conviviría de manera permanente con la familia. Esta situación es considerada relevante para reconstruir la dinámica de los hechos y establecer eventuales responsabilidades.

El caso generó una profunda conmoción en la comunidad de Federación, donde el episodio fue calificado como “escalofriante” por vecinos y allegados. La magnitud del hecho hizo que trascienda a toda la provincia y expuso un escenario de extrema fragilidad social y posibles fallas en la contención y asistencia de una menor en situación de total dependencia.

Mientras tanto, la causa continúa bajo un fuerte hermetismo. La Justicia aguarda los resultados finales de las pericias y la autopsia para avanzar en la definición de las responsabilidades penales, en una investigación que busca esclarecer cómo una adolescente en condiciones de alta vulnerabilidad pudo permanecer sin asistencia durante tanto tiempo sin que la situación fuera advertida.