Guardavidas que realizaban tareas de boyado en Playa Inkier, en la ciudad Colón, encontraron lo que sería un cuerpo sin vida de un hombre que estaba dentro del agua. En el lugar trabajan autoridades policiales y trasladaron el cuerpo a la morgue.

El cuerpo apareció este Viernes Santo por la mañana, en momentos que los trabajadores realizaban trabajos de boyado en aguas del río Uruguay. Allí ingresaron y pisaron el cuerpo, por lo que de inmediato llamaron a la Policía.

La persona fue identificada como un hombre joven de 34 años, con domicilio en la provincia de Buenos Aires. Entre sus pertenencias se hallaron efectos personales, los cuales fueron debidamente secuestrados.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la intervención del Médico Forense y personal de Policía Científica, iniciándose las actuaciones correspondientes para derterminar la causales del fallecimiento, procediéndose al traslado del cuerpo para la correspondiente autopsia.

Se continúan con las diligencias de rigor, bajo las directivas y coordinación desde el Ministerio Público Fiscal.