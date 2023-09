Mónica Farabello

El caso explotó en el seno de la Escuela Nº 9 Leopoldo Herrera. El primer paso lo dio la mamá de una de las niñas, quien escribió en sus redes sociales el modus operandi del hombre de 55 años.

La madre escribió que su hija le contó algo que la dejó helada: “Me dice que este señor (por motivos judiciales se preservará la identidad de los involucrados hasta que se expida la Justicia) la esperaba a la entrada del colegio y la llevaba a jugar con él a la salita de 3. Jugaban con los ositos y este señor les daba plata y les compartía merienda. Me pareció muy raro y empecé a pensar lo peor. Me dirijo el día lunes a la escuela 9 Leopoldo Herrera donde me reuní con la Directora, la Vicedirectora y la Supervisora; ninguna de ellas, ni ninguna maestra, habían notado que mi nena no formaba cuando yo la dejaba siempre a horario”, relató la madre desesperada.

Ante esta situación tan irregular y sospechosa pidió explicaciones y aseguró que “se lavaron las manos. Lo único que hicieron fue mandar un informe de sospecha el cual todavía no llego al Copnaf (Consejo Provincial del Niño, Adolescente y Familia)”.

FOTOS: Gentileza Radio 2820

Pero cuando la denunciante se hizo presente en el Copnaf, le dijeron que primero debía hacer la denuncia en la Comisaría del Menor o en la Fiscalía: “Me tuvieron de acá para allá. Empecé a averiguar y este señor tiene dos denuncias por abusos y en la Escuela Nº 9 lo expulsaron por maltrato a una nena”, aseguró la madre denunciante y se preguntó: “¿Qué hace este tipo trabajando con criaturas? ¿Quién le saca el trauma a mi hija? ¿Quién me dice que puedo dejarla en esta escuela y que ella está segura?”

Los padres que se manifestaron frente a la escuela aseguraron que serían por lo menos tres las víctimas de este hombre de 55 años que trabajaba en el área de limpieza de la Escuela. Además, fuentes oficiales confirmaron que el acusado ya no forma parte de la institución y que la investigación avanza para conocer detalles del tema y de su responsabilidad en los hechos.

FOTOS: Gentileza Radio 2820

La denuncia fue radicada e interviene la Justicia

La denuncia fue radicada en una dependencia policial. En tanto, padres y vecinos del lugar se concentraron frente a la Escuela para pedir explicaciones.

Ahora ElDía se comunicó con la Directora Departamental de Escuelas, Marta Irazábal, quien confirmó que “se pidieron informes a la Escuela y se notificó al demandado”.

Además, adelantó que se envió un expediente al Consejo General de Educación para que estén al tanto de la información, y que se le dio intervención al Copnaf. Finalmente, aseguró que “se resguardarán los datos de los menores”.

El protocolo de Entre Ríos ante casos de abuso

Todas las situaciones de abuso sexual en la niñez y adolescencia son graves y ameritan la atención, protección del NNy/oA; y abordaje integral de la situación de manera prioritaria; pero solo algunas son de carácter urgente y revisten la necesidad de atención, protección y abordaje de manera inmediata.

Los criterios para delimitar la urgencia de las situaciones de abuso sexual son: la garantía de la protección del NNy/oA de forma inmediata, tanto de protección jurídica como de atención psicosocial, la posibilidad de lograr evidencia física del abuso sexual y la protección del derecho a la salud.

La importancia de la ESI

A través de la Educación Sexual Integral se busca informar y prevenir casos de abuso sexual contra las infancias. Se trata de un delito sufrido, en el 80% de los casos intrafamiliarmente, según datos oficiales de Unicef.

Uno de los propósitos más importantes que tiene la ESI es la prevención del abuso sexual desde temprana edad, generando herramientas de autoprotección, y respeto al cuerpo propio y al del compañero/ a.

En nivel inicial y en el nivel primario el 70% de los contenidos apuntan a la autoprotección. Se apunta a conocer las partes externas del cuerpo, nombrarlas correctamente y sin eufemismos; además, se enseña a decir “No” cuando algo incomoda o no corresponde, como también a identificar una persona de confianza a alguien que excede un límite.

El abuso sexual es un delito que busca el secreto y el silencio. Por eso, brindarles herramientas a los chicos para que puedan hablar es fundamental.