Un adolescente de 17 años permanece detenido en un centro de menores tras, presuntamente, intentar abusar de una niña de 7 años en la localidad de Campo Grande, Misiones. El hecho, ocurrido el pasado viernes, fue frustrado por la intervención del padre de la víctima, quien escuchó los pedidos de auxilio y puso en fuga al agresor.

El episodio se registró durante la mañana, cuando la nena se dirigía a un kiosco ubicado a una cuadra de su vivienda para realizar una compra. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el joven la interceptó, la cargó en brazos y la llevó hacia un terreno con malezas.

“Escuché como un grito ahogado y pensé en ella”, relató Micaela G. madre de la niña, en declaraciones al medio local El Territorio. Ante la sospecha de que algo ocurría, su esposo salió a buscarla y logró intervenir justo cuando el agresor forcejeaba con la pequeña.

Según el testimonio de la madre, el atacante utilizó un arma blanca para amedrentar a la víctima. “Ella vio el cuchillo y el tipo le dijo que si gritaba la iba a hincar”, afirmó la mujer, destacando que la niña opuso resistencia en todo momento.

Tras el episodio, la familia denunció que la niña sufre un fuerte impacto psicológico. “No quiere salir afuera de la casa y se desespera si el papá está lejos”, detalló la madre sobre el estado actual de su hija.

En Misiones, un adolescente de 17 años intentó secuestrar a una nena de 7 años, ella gritó y su padre logró salvarla: el acusado fue detenido y quedó alojado en un instituto de menores. pic.twitter.com/JQ2b4pil0N — MDZ Online (@mdzol) July 13, 2026

El acusado fue detenido horas después del hecho gracias a la difusión de las imágenes de las cámaras de seguridad y la denuncia del padre. Actualmente, se encuentra alojado en el Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Cemoas) de Oberá.

En paralelo, las autoridades de la provincia de Misiones activaron un protocolo de atención integral para la víctima a través de los organismos competentes. La familia reclama que el caso no quede impune y que se mantenga la detención del adolescente.