El Hospital Centenario de Gualeguaychú llevó adelante este miércoles una jornada de capacitación denominada “Presentaciones más frecuentes en urgencias de Salud Mental”, organizada por la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria.

La actividad estuvo a cargo de la médica psiquiatra Yamila Horane, quien brindó una exposición centrada en las distintas formas de presentación de las urgencias en salud mental, los abordajes terapéuticos y las herramientas farmacológicas disponibles para la atención de estas situaciones.

Durante el encuentro, la profesional destacó que se abordaron diferentes escenarios que pueden presentarse tanto en las guardias específicas de Salud Mental como en las guardias generales, ante situaciones de padecimiento psíquico que requieren una intervención oportuna y adecuada.

Entre los temas desarrollados se incluyeron cuadros de excitación y agitación psicomotriz, inhibición psicomotriz, trastornos de pánico, intoxicaciones y abstinencias por consumo de sustancias psicoactivas o de alcohol, intoxicaciones, y situaciones de riesgo suicida e intentos de suicidio, entre otras presentaciones.

La propuesta tuvo como eje el reconocimiento de los distintos grupos de síntomas y sus posibles abordajes, sin centrarse en diagnósticos o patologías específicas. Asimismo, se profundizó en el abordaje de los equipos profesionales y del tratamiento farmacológico de las urgencias.

Este tipo de instancias de formación e intercambio permiten fortalecer las herramientas de los equipos de salud, promover la actualización de conocimientos y mejorar las respuestas asistenciales ante situaciones complejas que requieren atención inmediata.

Desde el Hospital Centenario se continúa acompañando y promoviendo espacios de capacitación interdisciplinaria, fundamentales para fortalecer la atención integral de la salud mental en la comunidad.