Sindicalistas y militantes de izquierda tomaron ayer las oficinas de la Dirección Médica del Hospital Garrahan, donde retuvieron al personal e interrumpieron el funcionamiento institucional, en el marco de un conflicto por descuentos salariales aplicados durante los paros recientes.

Fuentes de la administración del centro pediátrico informaron que los gremios ATE y APyT irrumpieron en el edificio de la dirección en una acción que calificaron como “violenta y extorsiva”.

“El accionar violento surge porque el Consejo de Administración aplicó descuentos por días no trabajados durante los paros, cumpliendo la normativa vigente y la política de presentismo que rige para todo el personal”, señalaron desde el hospital.

De acuerdo con la versión institucional, la reacción gremial “deja en evidencia que no se trata de una reivindicación laboral legítima, sino de una maniobra política con el objetivo de paralizar la gestión”.

“Un sector de la izquierda intenta imponer sus intereses partidarios dentro del hospital, poniendo en riesgo la atención de miles de chicos. No vamos a permitir que prácticas de presión, violencia y apriete gremial se conviertan en método de funcionamiento”, añadieron las autoridades.

Pese a la toma, desde la dirección aseguraron que el hospital continúa funcionando y que “el presupuesto está garantizado, los bonos remunerativos para el personal se mantienen y las obras por más de 30 mil millones de pesos avanzan con financiamiento propio”.

El comunicado concluye: “El Hospital Garrahan es una institución al servicio de los niños y sus familias. No es un espacio de militancia ni un botín gremial. Vamos a seguir defendiendo su misión, su prestigio, al equipo médico y, sobre todo, la atención de los pacientes”.