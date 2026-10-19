Despistó un auto que se desplazaba por la Ruta Provincial N° 2, entre Villa del Rosario y Chajarí. El siniestro se produjo esta madrugada en inmediaciones de Belgrano e Inmigrantes Percara, a las 4 aproximadamente.

Se trata de un automóvil marca Chevrolet, modelo Prisma 1.4 N. Su conductor, un hombre de 51 años con domicilio en Villa del Rosario, perdió el control, lo que provocó que el vehículo despistara y volcara en la zona verde, a la vera de la ruta.

El hombre fue trasladado en ambulancia al hospital Santa Rosa de Chajarí donde se determinó que sufrió lesiones leves, publicó Chajarí al Día.