Un automóvil Peugeot 208 despistó y volcó este jueves por la mañana en la zona del puente del arroyo El Curro, sobre la vieja Ruta 14, en Concepción del Uruguay. La conductora, única ocupante del vehículo, debió ser trasladada al Hospital Urquiza.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:20, cuando Bomberos Voluntarios recibieron un llamado que alertaba sobre un vehículo que había caído desde la zona del puente. Ante la emergencia, se movilizaron una unidad de Rescate y el móvil 12 de apoyo.

Al arribar, los bomberos constataron que el Peugeot 208 había terminado en un zanjón ubicado antes del puente. Afortunadamente, el vehículo no cayó dentro del curso del arroyo.

La mujer que conducía el automóvil fue auxiliada inicialmente por un vecino del lugar, quien debió romper uno de los vidrios del rodado para poder retirarla.

Posteriormente, personal de Bomberos trabajó junto al servicio de Emergencias para inmovilizar a la conductora antes de su traslado al Hospital Urquiza, donde recibió atención médica, según informó Uruguayenses.



Fuente: AHORA