Hospitalizaron a tres hermanitos por intoxicación con monóxido de carbono

De acuerdo a lo que explicó el médico, los hermanitos “están estables; uno de ellos requiere cámara hiperbárica que afortunadamente desde hace unos años se hace en Paraná porque antes se derivaban a Buenos Aires”.

Según indicó, los padres, cuando los encontraron, “estaban con alteraciones sensorias; sintieron el olor, por eso se dieron cuenta”. “La nena de 15 años es la que estaba un poquito peor y los niños con vómitos y dolor de cabeza”, alertó al respecto.En la oportunidad, Itarte apuntó que “los braseros no deberían existir en las viviendas para calefaccionar; se recomienda el uso de más ropa de abrigo para evitar estas complicaciones, como lo son las intoxicaciones”.

“Con el frío, el abrigo es muy importante y no hay que salir si no es necesario. Los lactantes menores de seis meses deben ser abrigados con ropa de algodón y la ropa de lana y poliéster siempre debe ir por encima”, recomendó al reconocer que “la calefacción a gas o eléctrica es costosa, sobre todo fuera de bulevares; pero un brasero no, de ninguna manera, porque provoca este tipo de complicaciones”.

Los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono suelen ser dolor de cabeza, náuseas, vómitos, confusión, visión borrosa, problemas de coordinación en la marcha, palpitaciones y respiración agitada.

Entre las recomendaciones para evitar accidentes con el venenoso gas se encuentran no utilizar el horno para secar ropa o calentar el ambiente, y no ubicar el calefón en el baño y vigilar la coloración de las llamas encendidas.

