Con una gran inyección económica que quebró la estacionalidad, el sector turístico destaca la articulación con el Municipio, la calidez de la comunidad y una vidriera internacional sin precedentes.

La culminación del Campeonato Mundial ICF de Canotaje Maratón Gualeguaychú 2026 y del Mundial Máster representó una prueba definitoria para la infraestructura, la logística y la vocación anfitriona de la ciudad. A lo largo de una semana de alta exigencia competitiva con más de 700 palistas y delegaciones de más de 40 países, Gualeguaychú demostró que cuenta con la escala, los servicios y la capacidad organizativa para albergar eventos de primer nivel.

Ante este acontecimiento histórico, la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG) formaliza su balance positivo, celebrando un impacto multisectorial que trasciende lo deportivo y sienta un precedente transformador para el desarrollo regional.

Articulación público-privada: la clave del éxito organizativo

La concreción impecable del certamen no fue una casualidad, sino el fruto de un trabajo mancomunado entre las entidades deportivas, el sector productivo y el Estado en sus distintos niveles. Desde la AHGG se extiende una felicitación especial a las autoridades del Club Regatas Gualeguaychú y, muy particularmente, a Roberto “Tito” Palacios, deportista y dirigente que impulsó este sueño mundialista desde sus inicios y coronó su trayectoria deportiva con dos medallas en aguas locales, Jorge Serpi, presidente de la Federación Argentina de Canotaje y Mauricio Caffa, presidente de la Confederación Panamericana de Canoas.

Asimismo, la entidad reconoce la decisión política y la capacidad de gestión de la Municipalidad de Gualeguaychú, encabezada por el intendente Mauricio Davico, junto al acompañamiento de Adrián Romero, Director de Turismo de la ciudad. Se destaca el apoyo del Gobierno de Entre Ríos y los organismos nacionales y federativos (ICF y FAC). Esta coordinación permitió resolver con celeridad la logística en tierra, los operativos de tránsito, la seguridad y las adecuaciones necesarias en la zona costera, garantizando un marco de competencia y convivencia urbana óptimo.

Un mundial “gratamente atípico”: la hospitalidad como sello distintivo

Más allá de la excelencia técnica de la pista natural sobre el río Gualeguaychú, el aspecto más elogiado por las delegaciones de los cinco continentes fue el factor humano. Visitantes y autoridades internacionales manifestaron su asombro ante lo que calificaron como un certamen “gratamente atípico”, desacostumbrado en el circuito europeo tradicional: un torneo vivido con fervor popular, donde miles de vecinos colmaron las riberas con aplausos y aliento constante incluso durante jornadas hábiles como lunes y martes.

Los testimonios recabados por los prestadores turísticos coincidieron en destacar la cercanía y amabilidad con la que fueron recibidos en cada hotel, posada, restaurante y comercio de la ciudad. La disposición geográfica de Gualeguaychú, con su hotelería y gastronomía integradas al paisaje del río en el Camino de la Costa, La Península y la Costanera, brindó un marco de confort y calidez que convirtió la estadía de los competidores en una experiencia inolvidable.

Impacto económico: dinamismo comercial y quiebre de la estacionalidad

Desde la perspectiva económica, el Mundial de Canotaje funcionó como un motor turístico indispensable en un período de temporada baja. El relevamiento interno de la AHGG refleja un comportamiento comercial virtuoso y diferenciado del turismo habitual de fin de semana:

• Estadías prolongadas: a diferencia de las escapadas cortas, las delegaciones oficiales contrataron estadías de entre 4 y 14 noches consecutivas, permitiendo que diversos complejos hoteleros y aparts alcanzaran una alta ocupación y extendiendo el derrame de hospedaje hacia el corredor de Pueblo Belgrano.

• Derrame indirecto: la demanda de servicios impulsó compras locales, comercios de alimentos, estaciones de servicio y excursiones guiadas.

Proyección internacional y agenda hacia adelante

Haber sido sede de este certamen eleva de forma definitiva la vara operativa de Gualeguaychú y posiciona a la ciudad en una vidriera de alcance global.

Cientos de deportistas de élite, figuras olímpicas y referentes internacionales compartieron en plataformas de todo el mundo postales de nuestro destino, transformándose en embajadores espontáneos de nuestra oferta turística.

“Este Mundial fue un examen aprobado con honores que demuestra que Gualeguaychú está preparada para recibir eventos de máxima escala. Los visitantes no solo se fueron fascinados con el río y la organización, sino profundamente conmovidos por el respeto, la amabilidad y el cariño de nuestra gente. Cuando el sector privado y el Estado coordinan esfuerzos con seriedad, los resultados transforman la economía de la ciudad. Confirmamos, una vez más, que todos somos anfitriones”, expresaron desde la Comisión Directiva de la AHGG.

De cara al futuro inmediato, la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú ratifica su compromiso de seguir desarrollando propuestas turísticas a través de la plataforma Escápate a Guale (escapateaguale.com.ar), capitalizando este impulso para las próximas citas del calendario anual, como la Expo Moto Gualeguaychú en noviembre, y consolidando a la ciudad como un destino atractivo durante todo el año.