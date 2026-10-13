Desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú rechazaron enérgicamente la difusión de noticias falsas e imágenes descontextualizadas que generan alarma y perjudican injustamente a nuestra ciudad", y obstaculizan que visitantes arriben a la ciudad.

“Hacemos un llamado firme a los medios de comunicación y usuarios de redes sociales a verificar la información antes de publicarla y compartirla. La desinformación afecta al turismo, al comercio y al trabajo de cientos de familias”, apuntaron y resaltaron “Gualeguaychú está operativa y preparada para recibir a sus visitantes con normalidad. Si tenés una reserva, informate por los canales oficiales”.

Bajo el lema de “No cambies tus planes. Gualeguaychú te espera”, Hoteleros y Gastronómicos busca revertir la imágen que se ha generado en torno a la ciudad por el fenómenos El Niño.