Hoteleros y Gastronómicos lamentaron "profundamente" la suspensión del Carnaval

Hoteleros y Gastronómicos lamentaron "profundamente" que en esta temporada el Carnaval "no nos llene de su brillo y música", pero coincidieron en que "la situación epidemiológica ha empujado a cada persona en el mundo a cambiar los modos y las formas para continuar trabajando. Es doloroso que todavía los grandes espectáculos no puedan realizarse dejando a miles de personas sin poder trabajar. Penosamente la fiesta a cielo abierto más grande del país no es la excepción".