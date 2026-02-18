El reinado de Felicita Fouce está llegando a su fin y con ello, el Carnaval deberá elegir a su próxima soberana.

Por tal motivo, el próximo viernes se realizará la Fiesta de la Elección de la Reina. Desde la Comisión del Carnaval informaron que las entradas y ubicaciones estarán a la venta desde este miércoles en las boletería en el horario de 9 a 13 y de 17 a 21 horas.

En cuanto al precio de la entrada, la misma tendrá un costo de $10.000. Mientras que las sillas costarán $ 20.000 y la mesa con cuatro sillas $100.000.

La nueva soberana deberá ser elegida entre las cuatro candidatas de las comparsas: Mary Ann Morrison (Marí Marí), Valentina Giménez (Papelitos), Angie Felix (O’Bahía) y Manuela Scorzelli (Ará Yeví).

En conversaciones anteriores con este medio, Felicita Fouce manifestó cómo fueron estos meses de reinado y cómo vive la recta final: “Ha sido un honor representar al Carnaval del País, pero estoy lista para pasarle la corona a la próxima reina”.

Además, adelantó que “Entiendo que van a estar presentándose las pasistas con las batucadas y los embajadores de cada comparsa. Creo que la elección de la Reina es el evento por excelencia en el que todos los carnavaleros nos reunimos en el mismo lugar y damos nuestro apoyo, primero a cada una de las reinas y, en segundo lugar, a quien va a ser nuestra representante”, expresó, mostrando su entusiasmo por uno de los momentos más significativos para los fanáticos del Carnaval.



Y agregó: “Tenemos cuatro hermosas personas representando a las cuatro comparsas, y sea quien sea la que vaya a ser la Reina del Carnaval, creo que nuestro Carnaval va a quedar en las mejores manos”.