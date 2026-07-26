Más de 60 editoriales, librerías y proyectos vinculados al universo del libro, provenientes de distintos puntos del país y del exterior, forman parte de esta edición que se desarrolla viene desarrollando desde el viernes en los Galpones del Puerto.

A la tradicional exposición de libros se sumaron espacios permanentes, presentaciones de obras, conversatorios, actividades para toda la familia y un café literario instalado en el Teatro del Puerto, una de las novedades de este año.

El subsecretario de Cultura, Luis Castillo, habló con Ahora ElDía y destacó la gran respuesta del público y aseguró que las expectativas planteadas antes de la apertura se están cumpliendo: “Este sábado estamos viendo cómo los galpones están realmente llenos de gente. Afortunadamente vemos, de manera muy satisfactoria, que las expectativas se están cumpliendo. Es bueno para la ciudad, es bueno para los autores y para las editoriales independientes que están trabajando a buen ritmo”.

Para el funcionario, la feria trasciende la promoción de la lectura y constituye una herramienta para posicionar a Gualeguaychú a nivel nacional e internacional: "Eso nos llena de orgullo y nos pone en el compromiso de sentir que tenemos que seguir creciendo. Esta Feria del Libro, como cada evento de este tipo, tiene que servir para que nos proyectemos al mundo. Es una vidriera donde mostramos lo que significa Gualeguaychú en todas sus manifestaciones".

En ese sentido, resaltó el interés despertado entre las representaciones diplomáticas presentes en la feria, especialmente por la participación de la Embajada de Azerbaiyán: "Ellos nos comentaban que estaban muy sorprendidos, para bien, por la cantidad de personas que se acercaban al stand y quería conocerlos. Son puertas que se van abriendo para convenios de reciprocidad, como sucede con cada una de las embajadas con las que ya estamos generando relaciones".

Castillo sostuvo que esos vínculos permiten proyectar la identidad local más allá de las fronteras: "Son ventanas al exterior y no son otra cosa que seguir llevando la marca Gualeguaychú hacia afuera. Esa es la intención de esta feria, más allá de fomentar el hábito de la lectura, recuperarlo e incentivar a nuevos lectores".

El crecimiento sostenido del evento desde su primera edición también fue uno de los aspectos destacados por el funcionario: "Creemos que la cuarta feria, el año que viene, tiene que seguir siendo superadora. En estos tres años hemos visto un crecimiento exponencial. Eso nos pone felices porque es muy bueno para la ciudad, para los autores, que de otra manera muchas veces no podrían mostrar sus obras, y para las editoriales, que tampoco podrían seguir existiendo sin esos autores y lectores que confían en ellas". Y agregó: "Es un círculo virtuoso y estamos viendo cómo formamos parte de eso a través de un Estado municipal que busca, fomenta y participa activamente en todo lo que tiene que ver con la cultura".

Entre los participantes de la feria, se encuentra el escritor local Jonathan Fernández, quien valoró especialmente la posibilidad de dialogar cara a cara con los lectores y acercar la literatura a los más jóvenes.

"Para mí es algo impresionante porque atrae a personas de todos lados y se permite conocer a los autores locales. Hay un encuentro directo con la gente. Muchas veces los autores somos una fantasía para los chicos; imaginan que un escritor es alguien grande, pero puede ser una persona joven, de 30 o 40 años".

Fernández también se refirió al nivel de compras durante la primera jornada: "Fue excelente, ocho libros consiguieron hogar, y espero vender muchos más durante el resto de la Feria. Estoy contento por la aceptación y por la cantidad de gente que vuelve a elegirme. Son cosas que llenan el corazón y ayudan a seguir transitando este difícil camino que es la autoría".

El cronograma de este domingo

Además de los stands editoriales, la feria ofrece múltiples propuestas permanentes. Entre ellas se destacan el Área Malvinas, con una muestra histórica integrada por fotografías, diarios de 1982 y objetos pertenecientes a veteranos; el Museo Vivo de la Corneta Murguera "El Latido del Barrio", que combina historia, música y talleres abiertos de luthería y sátira murguera; y la participación de los museos municipales, que desarrollan actividades interactivas.

También forman parte de la programación la Biblioteca Sarmiento, un espacio de ajedrez coordinado por la Dirección de Deportes y un patio gastronómico.

El Teatro del Puerto, transformado en café literario, concentra una intensa agenda de presentaciones de libros que se realizan cada 20 minutos. Durante la jornada de este domingo se presentarán obras de autores como María Agustina Irigoytia, Griselda Elena Durán, Mónica Quilindro, Diego Fernando Quiroga, Nancy Pellegrineschi, María Lorena Carraza, Fernando Gabriel Fernández, María Paulina Lemes, Víctor Hugo Acosta, Nicolás Papalia, Lucrecia Marcela Basile, Oscar Daniel Duarte y Guido Chapedi.

En paralelo, el escenario Olegario Víctor Andrade será sede de conversatorios, homenajes, charlas sobre neurodiversidad, escritura creativa, violencia de género, literatura rioplatense y discapacidad, además de una videoconferencia sobre el Carnaval de Limassol, en la República de Chipre, y una intervención artística inspirada en Venecia.

La programación también incluye el juego literario "Décimas: matemática y poesía", una propuesta participativa que invita a crear versos de manera colectiva mediante cartas, combinando tradición, creatividad y juego.

Programación de este domingo en el “Escenario Olegario Víctor Andrade”

11:00 – Conversatorio homenaje al maestro Yamandú Cristoforone – Milka Shannon y Silvio Mussini

11:40 – Neurodiversidad: comprender para incluir – Lic. Luciana Maistrello

12:20 – El Sacrificio de las Espinas – Nora Zorzoli y Hugo Barreto

13:00 – Astrología y escritura creativa “Lápiz Astral” – Paula Genoni

13:50 – ¿Cómo nos vemos en el espejo del río? Coloquio entre editores independientes de Uruguay y Argentina.

14:30 – Me persigue una trompa – Valeria Kunzle

15:10 – El libro de las horas – Sol Rosales

15:40 – “Yo sin vos”. Narrativa y violencia de género – Luciana Fernández Blanco

16:20 – Carnaval de Limassol (República de Chipre)

17:00 – Ecos de Venecia Intervención artística y desfile de vestidos de inspiración veneciana.

17:30 – Alfabetizar el Silencio – Norma Lugo

19:00 – El Castillo de Eloisa

Cierre de la feria.