La Selección Argentina se enfrenta a Cabo Verde este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos, por los deciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde, por los dieciseisavos del Mundial, se disputará a las 19, hora argentina, el viernes 3 de julio.

Horario de Argentina vs. Cabo Verde, país por país

Argentina: 19 horas

Uruguay: 19 horas

Brasil: 19 horas

Paraguay: 19 horas

Chile: 18 horas

Bolivia: 18 horas

Venezuela: 18 horas

Colombia: 17 horas

Ecuador: 17 horas

Perú: 17 horas

México: 16 hora

El partido se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports:

Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro

Canal 105 (HD) de Claro TV

La Selección argentina llega con puntaje ideal tras una sólida fase de grupos. Los dirigidos por Lionel Scaloni derrotaron 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania, mostrando un funcionamiento colectivo que ilusiona con repetir el título conseguido en Qatar.

El único interrogante pasa por la producción de los delanteros. Lionel Messi convirtió seis de los ocho goles del equipo en el torneo, mientras que los otros dos llegaron a través de Lautaro Martínez, de penal, y un tiro libre de Giovani Lo Celso.

Cabo Verde, la gran revelación del Mundial 2026

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El seleccionado africano disputa su primer Mundial y sorprendió al clasificarse invicto a los 16avos de final. Empató 0-0 con España, 0-0 con Arabia Saudita y 2-2 frente a Uruguay, consolidándose como una de las grandes revelaciones del certamen.

Su principal figura es el experimentado arquero Vózinha, de destacadas actuaciones durante la fase de grupos, acompañado por futbolistas de experiencia como Ryan Mendes y Garry Rodrigues.

El ganador de este encuentro enfrentará en octavos de final al vencedor del cruce entre Australia y Egipto.

Las probables formaciones



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vózinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Talmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.