Hoy la Justicia definirá si van a la cárcel: ¿Qué hipótesis manejan?

En ese marco, tras la liberación en la víspera de un sujeto de apellido Ayala, los detenidos por el caso son Alberto Enrique Osuna, cuyos abogados defensores serán César Jardín y Andrés Amarilla; Ezequiel David Morato quien estará representado por Eduardo Daniel Gerard y Marcelo Franco; Ivan Elías Garay, cuya defensora oficial será Fernanda Álvarez; y Ramiro Gabriel Colman representado por el abogado defensor Patricio Cozzi.

Todos fueron apresados en los allanamientos realizados el lunes, sonde se secuestraron tres vehículos. Trascendió que del interior de los tres rodados se levantaron rastros de tierra, huellas, pelos, material genético y hasta una mancha que podría ser de vómito.

También se puso especial interés en las alfombras de los rodados, como un cinturón de seguridad que tenía algunas "particularidades". Todo ese material será cotejado y analizado para establecer si tiene vínculo con la muerte del contador.

Marcha por JusticiaPor otra parte, la familia de Gonzalo está convocando a una marcha para pedir justicia por el joven contador. Será hoy, a las 12.30 frente a Tribunales.

“Pedimos justicia por Gonzalo Calleja”, se lee en la convocatoria Se aclaró que se deberá respetar los protocolos sanitarios por el Coronavirus y la distancia social.

“Queremos justicia, sabemos que van a encontrar a los responsables. Queremos que cumplan la condena que tengan que cumplir y no queden libres. Estamos muy conformes con todo lo que se está haciendo, pero queremos que quienes tengan que juzgar en su momento lo hagan bien”, expresó a Elonce TV su cuñada, Maia, quien además consideró a Gonzalo “como un hermano, nos conocemos desde que tiene 10 años”.Por su parte, Sofía, su novia, indicó que “queremos pedir justicia, que nos escuchen, que nos hagamos sentir. Que esto no sea solo por Gonzalo, sino por todos, estas cosas no pueden volver a repetirse. Este caso no puede quedar en la nada”.Cómo fueron los minutos previos a la desapariciónSofía recordó que el miércoles pasado fue la última vez que habló con su novio. “Él me había comentado algo, no me dijo específicamente a dónde iba, pero habíamos estado hablando hasta un rato antes de la desaparición”, remarcó.

Cuando él dejó de responderle ella creyó que se había quedado sin batería. “Yo estaba haciendo otras cosas en mi casa, nosotros solíamos hablar todo el tiempo. Cuando él o yo trabajábamos pasaban un par de horas sin hablar, pero era normal. Se hicieron las 19, él tenía que ir al gimnasio y yo me empecé a contactar con los amigos. Pensé que algo estaba mal porque no respondía por ningún lado, ni a mí ni a sus amigos. Tampoco estaba en su departamento”, manifestó.

Asimismo, indicó que ese miércoles “hablamos todo el día. Él me dejó a la mañana en mi casa, habíamos dormido juntos. Siempre me iba contando minuto a minuto su día, en cuanto al trabajo, mandaba fotos. Teníamos nuestras charlas de todos los días. La última vez que hablamos me estaba contando cómo seguiría su tarde. Tenía que ir al gimnasio y a la noche se juntaba con sus amigos a ver el partido de River”.“Estoy con muchas cosas en la cabeza. Por momentos no entiendo nada. Me llama la atención de que no sé si él fue a ese lugar conociendo a la persona con la que iba a estar o no conociéndola. Él era muy cuidadoso, eso me tiene muy consternada”, aseguró.

Y reiteró: “Queremos que haya una condena porque hay responsables. No queremos que esa condena después quede en la nada”.

Por último, recordó que él era “siempre positivo, siempre para adelante, con buena onda, motivando a todos. Tenía miles de amigos, era mi gran compañero, teníamos una relación hermosa, nos respetábamos mucho, teníamos miles de proyectos juntos. Era un ser de luz, una persona excepcional, no he conocido en mi vida una persona como él. Su partida ha causado mucho dolor en familiares, amigos, conocidos y gente que nunca lo había visto. Era una persona de buen corazón, alegre, nos cambió la vida a todos”. Elonce.com