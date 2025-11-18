Stefano, un niño de 4 años gualeguaychuense, fue sometido a una intervención en el Hospital Italiano de Buenos Aires como parte del tratamiento por síndrome de intestino ultra corto. La cirugía permitió confirmar un crecimiento de 15 centímetros del intestino delgado respecto de la intervención realizada en 2022.



Florencia Guido, mamá del pequeño, compartió en sus redes un avance en el estado de salud de Stefano: "Hoy, mucho mejor, sin dolores tan seguidos. Su tránsito intestinal cada vez mejor".

En estos momentos, la familia de Stefano necesita de la colaboración de toda la comunidad de Gualeguaychú, sobre todo para dos cuestiones centrales: los gastos del día a día y para poder comprar un asiento eleva inodoro plástico con apoya brazos para el pequeño, que tiene un costo aproximado de 85 mil pesos. “Nos lo pidió el cirujano para que lo usemos solamente cuando él quiera ir hacer sus necesidades, principalmente defecar”.



El alias al que se pueden enviar dinero es Florencia.guido.20, y está a nombre de la mamá.