LOS DETALLES
Hoy presentan el Carnaval del País en la Ciudad de Buenos Aires y habrá una puesta en escena en el Obelisco
Así lo confirmó el presidente de la comisión Ricardo Saller en diálogo con Ahora Cero Radio, y aseguró que bailarines se subirán al mítico monumento porteño.
El presidente de la comisión del Carnaval del País Ricardo Saller confirmó que este miércoles 19 de noviembre se realizará el habitual lanzamiento del espectáculo en Capital Federal, a fin de promocionar la edición 2026.
A su vez, reveló que habrá una puesta en escena en el Obelisco. “Se van a subir y se van a sacar fotos arriba”, adelantó Saller.
Luego de ello, será la presentación formal en el Teatro Astros, donde habrá distintos integrantes de las comparsas y se espera la concurrencia de medios nacionales y famosos e influencers para difundir el espectáculo más importante del verano en Gualeguaychú.