El presidente de la comisión del Carnaval del País Ricardo Saller confirmó que este miércoles 19 de noviembre se realizará el habitual lanzamiento del espectáculo en Capital Federal, a fin de promocionar la edición 2026.

A su vez, reveló que habrá una puesta en escena en el Obelisco. “Se van a subir y se van a sacar fotos arriba”, adelantó Saller.

Luego de ello, será la presentación formal en el Teatro Astros, donde habrá distintos integrantes de las comparsas y se espera la concurrencia de medios nacionales y famosos e influencers para difundir el espectáculo más importante del verano en Gualeguaychú.



