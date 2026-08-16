La decimonovena fecha del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” se disputará de manera íntegra este domingo, en el horario unificado de las 15.15 (13 para Sub 23).

El líder Juventud Unida, que acumula dos partidos sin ganar y sin convertir goles, visitará a Sarmiento con el objetivo de, al menos, mantener los nueve puntos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, cuando quedarán 15 en juego.

El encuentro más saliente de la jornada será el que protagonizarán, en el estadio Teodoro Treisse, Deportivo Urdinarrain y Central Larroque, en una nueva edición del denominado Clásico del Departamento. Será un choque entre uno de los escoltas y uno de los dos terceros, que están separados por apenas un punto en las posiciones.

Por su parte, Juventud Urdinarrain, otro de los inmediatos perseguidores del líder, visitará a Central Entrerriano en el estadio Julio Colazzo, en otro de los partidos destacados de la fecha.

La jornada se completará con los encuentros entre Independiente y Unión del Suburbio, en el Estadio Municipal; Pueblo Nuevo y La Vencedora, en La Ciudadela; y el duelo de colistas entre Camioneros y Defensores del Oeste, en cancha de Sporting.

La fecha en el ascenso se jugará el lunes feriado

El Torneo Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna” retomará la competencia luego de tres semanas de inactividad. La decimosexta fecha, suspendida en dos oportunidades por las condiciones climáticas, se disputará de manera completa este lunes 17, desde las 15.15.

Black River, uno de los líderes, visitará a Isleños Independientes, mientras que Sporting, el otro puntero, viajará a Larroque para enfrentar a Sportivo.

Los restantes encuentros tendrán a Defensores del Sur como local ante Juvenil del Norte, en cancha de Sarmiento, mientras que Cerro Porteño y Sud América recibirán a Atlético Sur y Deportivo Gurises, respectivamente.