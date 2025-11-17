Una nueva edición del Pre Cosquín 2025 tiene lugar en nuestra ciudad, la instancia en la que artistas de música y danza compiten para representar a Gualeguaychú en las rondas finales del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el encuentro folklórico más importante del país.

El evento es posible gracias del acuerdo de cooperación cultural entre la Municipalidad de Gualeguaychú y la Comisión Organizadora del Festival Nacional de Folklore, la ciudad vuelve a consolidarse como Sede Oficial del Pre Cosquín. Esta articulación promueve la circulación de artistas, fortalece el desarrollo de nuevos talentos y permite que Gualeguaychú forme parte activa de una red cultural nacional que sostiene y proyecta el patrimonio folklórico argentino.

Fotografía: Mauricio Ríos

La primera jornada del evento arrancó con poco público, debido a las altas temperaturas y el horario laboral de los locales. En tanto, a medida que transcurrió el día, más personas llegaron a los Galpones del Puerto para participar de la competencia.

El escenario ubicado en la nave izquierda de cara al río, fue ocupado por cantantes solistas y todas las disciplinas de danza.

El predio contó con un paseo gastronómico y un espacio de feria para disfrutar en familia antes, durante y después de las presentaciones, con propuestas de Mainumby, Stopfihambre, Bodega Ianni, Dolce Voglia y Piacere; una feria de emprendedores con artesanías, velas, decoración, juguetes, marroquinería, accesorios, papelería, suplementos nutricionales y más; y un sector infantil con juegos de Jacinto Diversiones, que ofrecerá tarifas accesibles por media hora o una hora. Además, acompañarán esta edición Pallietizate, Baggio y Yerba Mate Centenaria.

Fotografía: Mauricio Ríos

Este domingo, continuará la competencia con solista instrumental, dúo vocal y canción inédita, que tendrá instancia clasificatoria y final. También se desarrollarán las finales de danza y se presentará la banda folclórica “Ceibales de Salta”, directo del norte argentino.

Durante la jornada de hoy, que arrancará nuevamente a las 15 horas, se espera mayor asistencia del público, aunque las lluvias previstas podrían importunar. Es por esto, que este año la organización tomó la decisión de realizar el Pre Cosquín dentro de los Galpones del Puerto.

A lo largo de todo el certamen pasarán 500 artistas en escena, llegados desde distintas provincias, lo que reafirma el carácter federal de la sede local.