Hoy, un día antes del comienzo del juicio, Lucas Bentancourt cumpliría años

“Hijo mío que en tu cumpleaños el cielo esté de fiesta!! Acá te extrañamos más que nunca!! Te amamos!”, escribió sobre un video, Luis Bentancourt, el padre de Lucas, quien ha llevado su lucha por justicia a cada rincón de la ciudad.

Embed

En su muro de Facebook, Francisco, el hermano de mayor de la familia, escribió:

"Hoy, sí justo hoy Lucas mí hermano asesinado de una puñalada a sangre fría y de forma traicionera, estaría cumpliendo sus 34 años.

Estaría feliz porque le encantaba y disfrutaba sus cumpleaños, muy diferente a mí.

LÁSTIMA QUE LA JUSTICIA QUE TENEMOS EN GUALEGUAYCHÚ NOS CONTROLA LO QUE FIRMA; así como él juez PODESTA que en septiembre dijo que las pulseras magnéticas no eran de fiar y en noviembre le da la pulsera a GÓMEZ (policía que a asesino a Pérez) lo que escribió con la mano lo borro con la muñeca.

Hoy será un día triste para la familia, festejaremos para recordar como siempre, pero nos va a doler mucho hoy.

Y MAÑANA, sí justo mañana, EMPEZARÁ ÉL JUICIO del "PRESUNTO " ASESINO de mi Hermano.

EL JUICIO ES ORAL Y PÚBLICO, ESTÁN TODOS INVITADOS; NOSOTROS LLEVAMOS LA BANDERA, PERO LA LUCHA ES DE TODOS.

Miércoles 11/12/2019 a partir de las 9 am.

QUE LA JUSTICIA NO LO VUELVA A ASESINAR A LUCAS"

Embed

Embed

El juicio

Este miércoles, jueves y viernes están previstas las tres primeras audiencias ante el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, que en este caso presidirá la jueza Alicia Vivian. La semana próxima, el lunes y martes, se realizarán las últimas dos, pero en caso de ser necesarias más audiencias, se ha dejado reserva para continuar en los días siguientes con este debate que pretende dictar sentencia antes de fin de año.

Gutiérrez está detenido en Jefatura Departamental cumpliendo una prisión preventiva desde el 8 de junio, cuando sucedió el crimen en el barrio Francisco Ramírez. “Los resultados de ADN dieron negativo en Genaro Gutiérrez, no hay huellas, no hay cuchillo, no hay arma, no hay nada”, afirmó su abogado defensor Pablo Di Lollo en diálogo con ElDía.

El penalista, con una gran experiencia en defender casos de gran repercusión mediática, basará su estrategia en el consumo problemático que padece el imputado y probablemente expondrá como excusa la fuga que protagonizó su defendido el sábado 30 de noviembre, cuando escapó de su encierro en la Jefatura para ir a consumir.

“A la tarde, él le manifestó a la guardia que ya había vomitado tres o cuatro veces, estaba con dolores abdominales, fiebre y síntomas de abstinencia. Por eso pidió que lo lleven al Hospital, pero eso no ocurrió”, relató el abogado. Es que, en dos ocasiones anteriores el imputado había sido trasladado al nosocomio local para contener las crisis generadas por la falta de consumo de sustancias desde hace meses.

79240065_10221357059980988_8151380180099661824_o.jpg

“Aparentemente, se fue a un lugar donde estuvo consumiendo y después a la casa de la mamá. Ella ya me había hablado por teléfono, porque Investigaciones había estado en su casa, buscándolo a su hijo. Me vuelve a llamar para saber qué hacer, me pasó el teléfono, hablé con Genaro, me dijo que quería presentarse”, explicó Di Lollo sobre cómo evadió su encierro. Las instrucciones fueron claras: “tomate un remís, que te acompañe tu mamá, y yo los espero en el estudio para ir a la Jefatura”. “Lo que ocurrió es que a las dos o tres cuadras para el remís una camioneta de la Policía, lo sacaron a Gutiérrez y se lo llevaron”, relató el defensor.

Es en este marco que se llega al juicio, con un imputado con una larga lista de hechos delictivos que tiene en su pasado y una vida signada por el consumo de drogas. Por el otro lado está la familia Bentancourt, que tras el escape de Gutiérrez, sus integrantes se mostraron muy críticos del accionar policial con una campaña en donde se manifestó que “volvieron a matar a Lucas".

Tres marchas se realizaron en pedido de justicia para el hombre de 33 años que murió apuñalado en el pecho, en la entrada de su casa en el barrio 338. En cada una de esas movilizaciones el pedido fue el mismo: que se aplique la pena máxima. “Ahora va a empezar el juicio y por este Código Penal de mierda, Genaro puede recibir entre 8 y 25 años por ser un homicidio simple”, criticó Francisco Bentancourt en la última marcha.

“Mi hermano hubiera podido vivir 30, 35, 40 años más tranquilamente, por eso esperamos que este chico reciba la pena máxima, sino esta ciudad se va a convertir en Troya”, sostuvo en las escalinatas del Palacio de Tribunales.