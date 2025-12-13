En menos de 24 horas, la ciudad de Gualeguaychú registró cuatro detenciones vinculadas a hechos de violencia de género, en diferentes puntos de la ciudad y con diversas modalidades de confrontación.

El primero de los casos se registró durante la noche, cuando personal policial acudió a un llamado en un local comercial de la zona de calle Carabelli (Urdinarrain) tras un incidente de pareja. Una mujer de 28 años declaró que su pareja, un joven de 23 años, había llegado al lugar y comenzó a discutir con ella por motivos de celos, tras lo cual la tomó del cuello, la empujó y le rompió la remera.

La mujer señaló que ya había denunciado al mismo hombre por hechos de violencia el año pasado. Tras la intervención de la Fiscalía de Género, el agresor fue aprehendido y trasladado a la Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Justicia.

En un hecho ocurrido esa misma mañana alrededor de las 08:00, una mujer de 27 años activó el botón antipánico desde su domicilio, alertando que su ex pareja se había presentado en el lugar y la estaba agrediendo verbalmente.

El agresor, un hombre de 32 años, permanecía en el lugar al arribo de la policía, por lo que fue demorado preventivamente. La Fiscalía interviniente dispuso su traslado a sede policial y el inicio de actuaciones por desobediencia judicial.

Por la tarde, en la intersección de Montana y República Oriental, efectivos de la Comisaría Tercera fueron requeridos por un llamado que alertaba sobre un presunto hecho de violencia de género que había escalado en agresiones físicas y verbales.

Al llegar, encontraron un conflicto entre varias personas; según los testimonios, un hombre de 31 años había sido perseguido por su ex pareja y otra mujer y, luego de que los ocupantes de un vehículo comenzaran a arrojar piedras y proferir insultos, la situación derivó en un operativo policial. El conductor del automóvil, identificado como un hombre de 33 años, fue detenido junto con otra persona tras la intervención policial, quedando ambos a disposición de la Justicia.

En total, estos hechos suman cuatro detenidos en un lapso de menos de un día, todos vinculados a distintas manifestaciones de violencia de género en Gualeguaychú.

Las actuaciones en cada uno de los casos fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía de Género correspondiente, que dispuso las medidas judiciales pertinentes para cada imputado. Las intervenciones policiales se dieron tras llamados de vecinos, activación de botones antipánico y requerimientos directos desde domicilios, lo que permitió a los efectivos actuar rápidamente para contener los hechos y proceder a las detenciones.

Números que preocupan, también a nivel provincial

El pasado 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos difundió un informe el cual indica que entre enero y octubre de 2025 se registraron 10.868 expedientes judiciales, lo que equivale a un promedio de 1.086 casos por mes. Esto refleja que, en la provincia, se formula una denuncia por violencia de género cada 40 minutos.