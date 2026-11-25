En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos difundió un informe que da cuenta de la cantidad de causas por violencia registradas en la provincia durante los primeros diez meses de 2026.

Según el relevamiento, entre el 1° de enero y el 31 de octubre se registraron 10.798 expedientes y 4.966 nuevas denuncias por hechos de violencia entre las mismas partes.

El informe fue elaborado a partir de los datos del Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (Rejucav) y de la Oficina de Violencia de Género (OVG) del STJ.

La violencia doméstica concentró el 79,3% de las denuncias. En cuanto a los tipos de violencia, la psicológica fue la más frecuente, con el 58,8%, seguida por la física, con el 27,2%.

Más de 77.000 medidas judiciales

En los procesos de violencia familiar, violencia por razones de género y causas penales, el Poder Judicial de Entre Ríos dispuso un total de 77.202 medidas durante el período analizado.

De ese total, 71.328 correspondieron a medidas de protección de derechos y 5.874 a medidas de coerción contempladas en el Código Procesal Penal. Cabe aclarar que una misma denuncia puede dar lugar a más de una medida judicial.

Entre las medidas de protección más frecuentes se registraron:

Cese de actos molestos o de perturbación: 18.835.

Prohibiciones de acercamiento: 15.996.

Implementaciones del botón antipánico: 5.395.

Prohibiciones de ingreso o reingreso al domicilio: 4.602.

Órdenes de abstenerse de concurrir al domicilio de la denunciante: 4.018.

Derivaciones a tratamiento terapéutico: 2.345.

Exclusiones del hogar: 2.140.

Derivaciones al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF): 1.654.

Cuotas alimentarias provisorias: 667. Esta categoría también incluye medidas provisorias vinculadas al cuidado y la comunicación.

Estas medidas tienen como objetivo proteger los derechos de las personas afectadas, evitar que se produzcan nuevos hechos de violencia y atender las necesidades particulares de cada caso, de acuerdo con los riesgos detectados y las condiciones de las personas involucradas.

Denuncias y presentaciones por medios digitales



Otro de los datos destacados en el informe es la incorporación de herramientas digitales para facilitar el acceso a la Justicia.

Durante los primeros diez meses del año, la Oficina de Violencia de Género recibió 1.630 presentaciones a través de canales digitales y del Sistema Integral de Abordaje de las Violencias (SIAV).

Este último sistema, de reciente implementación, busca fortalecer la detección temprana de situaciones de riesgo y la coordinación entre los distintos organismos que intervienen ante hechos de violencia.

Desde el Poder Judicial destacaron la importancia de contar con información estadística para conocer la dimensión de la problemática, orientar las intervenciones judiciales y fortalecer las políticas de prevención y protección.

La Oficina de Violencia de Género funciona en el ámbito del Centro Judicial de Género «Dra. Carmen María Argibay» del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Entre sus funciones se encuentran la recepción y orientación ante situaciones de violencia por razones de género, el desarrollo de herramientas de protección y la elaboración de informes que permitan mejorar las respuestas del sistema judicial.