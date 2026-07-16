Hubo tres detenidos por incidentes en los festejos por el triunfo de la Selección Argentina
En el marco del operativo de seguridad dispuesto durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina, personal policial procedió a la aprehensión de tres jóvenes de 17, 18 y 24 años de edad por los delitos de resistencia a la autoridad y amenazas.
La celebración se desarrolló este jueves en la intersección de Costanera y Bolívar (Obeliscos), dando inicio alrededor de las 18.15 horas y congregando aproximadamente a 20.000 personas. El evento transcurrió con normalidad hasta las 22.10 horas, momento en que, una vez reducido el número de concurrentes a unas 200 personas, comenzaron a producirse enfrentamientos entre algunos de los presentes.
Los incidentes se extendieron hacia calles aledañas, por lo que el personal policial intervino de manera inmediata para restablecer el orden, procediendo a la aprehensión de los tres involucrados.
El operativo de seguridad, supervisado y coordinado por el Jefe Departamental y el Jefe de la División Operaciones y Seguridad Pública, finalizó alrededor de las 23.00 horas, quedando el sector completamente despejado y restablecida la normal circulación en la zona.