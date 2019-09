Hubo una violación adentro de la casa de "Gran hermano" España

Al encontrarse cerrada la etapa de investigación judicial, Carlota realizó una entrevista "El confidencial" y detalló la agresión sexual ejercida por José María López; la cual quedó registrada por las cámaras del show.

"Se ve perfectamente que se aprovecha de mí en la habitación y que yo estoy inconsciente. En palabras casi textuales, el auto de la jueza dice que se ve 'clara, precisa y reiterada mi oposición', a las acciones de esta persona", contó la joven.

El episodio ocurrió el 3 de noviembre de 2017, en medio de un festejo dentro de la casa de "Gran hermano" en la que hubo mucho alcohol. Las cámaras filmaban la fiesta y de trasfondo se ve cómo el concursante manosea a Prado en un sillón.

Luego la grabación muestra que ambos se van a una de las habitaciones y también el momento -prueba fundamental de la presentación judicial- de forcejeos y el pedido de la joven de que termine dicha situación.

Al otro día, la producción del reality show decidió expulsar al joven sin mencionar los motivos.

"Tengo lagunas mentales de aquella noche. Las imágenes en las que me encuentro en el salón, que he subido a mi cuenta de Instagram, no las recuerdo. Se ve un forcejeo porque evidentemente no me gusta que me metan mano. Lo que está pasando en ese momento ya es suficiente como para tomar cartas en el asunto, algo que GH no hizo", comentó Prado en la entrevista dada a los medios españoles.

Lo más doloroso y angustiante para Carlota fue que, tras la eliminación del participante, la llamaron al confesionario y no le ofrecieron ayuda psicológica. "Me dijeron que me tranquilizara y que tenía que ver unas imágenes. Y en ese momento me pusieron el video con lo que sucedió esa noche, sin avisarme de lo que estaba a punto de ver. No sé cuál es el procedimiento en estos casos porque yo no soy especialista, pero tendría que haber estado una persona a mi lado, un psicólogo o alguien que me ayudara a enfrentarme a esas imágenes tan duras".

Todavía en show, Prado siguió en el reality y una vez afuera, al hablar con su familia, realizó la denuncia. Por parte del público español, Carlota sufrió críticas, amenazas y cuestionamientos. La mediática está a la espera del fallo judicial.