Días antes de que comenzara la ocupación, una vecina del lugar comentó que se arreglaron y abrieron calles, algo que venían reclamando hace varios meses y no sucedía.

Sobre la situación que atraviesan, la ciudadana relató que “hay humo todos los días, queman basura y hay robos”. Además, destacó la violencia con la que se manejan dichas personas, con las cuales prácticamente no han podido establecer comunicación.

Según saben los vecinos, los usurpadores vendrían de otro asentamiento de la ciudad y buscarían reubicarse porque el terreno en cuestión es más grande. Sin embargo, advierten que el lugar donde planean construir sus viviendas es un humedal, por lo cual podrían tener serios problemas los días de lluvia.

Hasta el momento, solo hay cinco casas precarias construidas, pero a partir de algunas averiguaciones, los vecinos del barrio pudieron saber que serían 36 las familias que se instalarían en el lugar.

Además del humo y los insultos que deben enfrentar constantemente, los denunciantes viven con temor, ya que desde que comenzó la ocupación han sido víctimas de múltiples robos en los patios de sus casas. No obstante, los que se llevan la peor parte son quienes están construyendo, ya que les sustraen materiales y herramientas del interior de las obras.

Es tanto el miedo que tienen algunos, que están pensando vender sus viviendas. Todos los meses, la gente del barrio paga $4500 cada uno por seguridad privada para la zona que solo funciona de noche. Además, también se encuentran abonando las cuotas de sus casas, que equivalen a un alquiler.

En un comunicado de los vecinos, a partir de averiguaciones que hicieron, dieron a conocer que el terreno está a nombre de una empresa agropecuaria perteneciente a una familia muy conocida de Gualeguaychú, con quienes estuvieron en contacto cuando comenzó el problema.

Al principio, los propietarios del lugar se mostraron dispuestos a colaborar con la gente del barrio, pero luego, les dijeron que esas parcelas de tierra se las habían cedido al municipio.

Ante esta situación, los damnificados se apersonaron en la municipalidad y se dirigieron al sector de Habitat, donde les informaron que no existía ningún documento donde constara la cesión de las tierras en cuestión.

Este contexto, dejó a los vecinos con la clara desventaja de no poder hacer demasiado al respecto, ya que solo los dueños del terreno pueden realizar la denuncia pertinente para que la policía desaloje a los ocupantes.

A pesar de todo, los ciudadanos del barrio hicieron denuncias ante la fuerza policial por la toma ilegal, pero el personal no puede hacer otra cosa más que tomar la denuncia y recorrer en sus móviles el barrio.

En tanto, la falta de respuestas es lo que llevó a las personas del lugar a difundir a través de los medios locales la creación de este nuevo asentamiento en la ciudad, en el que tendrían intenciones vivir varias familias.

En esta misma línea de acción, los perjudicados informaron que llevarán una nota al municipio y pedirán una audiencia con el intendente Martín Piaggio para arribar a algún tipo de solución.

En el caso de no recibir respuesta, los vecinos planean hacer una protesta y cortar el tránsito de la ruta Nº 136.