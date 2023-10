Emiliano Ribera es Presidente de la Asociación Barómetro Argentina. Se trata de una organización Civil que trabaja diariamente en comunicar la situación de transitabilidad de las rutas. “Alertamos pero no nos tienen en cuenta”, se quejó el hombre y agregó: “lamentablemente no se monitoreó la situación; no se produjo el corte debido y sucedió lo que nadie esperaba”.