Un incendio de pastizales registrado este miércoles en la zona de banquina y campo obligó a intervenir a los Bomberos Voluntarios de Ceibas, luego de que las llamas y la densa columna de humo generaran complicaciones para quienes transitaban por la autovía.

Según informaron desde el cuartel, al lugar acudió una dotación a bordo del Móvil N.º 10 equipada con kit forestal. Al arribar, el personal constató un foco ígneo activo sobre pasto bajo y matorrales, por lo que desplegó un operativo mediante el uso de mochilas forestales y soplador para circunscribir el avance del fuego.

De acuerdo con el relevamiento posterior, las llamas alcanzaron una superficie aproximada de 1.000 metros de longitud por 60 metros de ancho. Durante el desarrollo del siniestro, la presencia de humo sobre la traza vial redujo considerablemente la visibilidad, exigiendo precaución a los automovilistas.

Tras lograr el control y la total extinción del incendio, los voluntarios emprendieron el retorno al cuartel, arribando a base pasadas las 18. Hasta el momento, no se determinaron las causas que dieron origen al foco.