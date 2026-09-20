Huracán se impuso de visitante ante River por 2 a 1 por la décima fecha en la Zona B del Torneo Clausura, cortándole la racha que tenía de tres partidos al hilo desde que asumió Leonardo Ponzio.

Los goles para que el “Globo” le ganara al “Millonario” fueron de Óscar Cortéz a los 9 minutos del partido, tras un centro desde la izquierda que se metió en el arco de Santiago Beltrán, y Lucas Blondel a los 35 del complemento con un remate desde fuera del área; mientras que Tomás Galván empató parcialmente para el equipo de Núñez con un remate desde la media luna del área.

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