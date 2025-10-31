Huracán Gualeguaychú lanzó una campaña solidaria para recaudar fondos que serán destinados a la construcción de su predio deportivo, luego de firmar el comodato de un terreno ubicado en calles Roffo y Federación, en el norte de la ciudad. “Hace un par de semanas firmamos el comodato del predio. Actualmente estamos desarrollando nuestras actividades en un predio alquilado”, explicó Gonzalo “Chicho” Saucedo, fundador y referente institucional del club.

La entidad, presidida por Danilo Borro, impulsa la campaña bajo el lema “Construí el sueño. Tu metro cuadrado puede cambiar una vida”, con tres modalidades de colaboración. El primer aporte es de 2.000 pesos y será destinado al sistema lumínico para entrenar de noche; el segundo, de 5.000 pesos, servirá para cercar el perímetro del predio; y el tercero —y más importante— es de 20.000 pesos, bajo la propuesta “Tu metro cuadrado con tu nombre. Dejá tu legado en el Muro de Fundadores y sé parte de la historia”.

Saucedo detalló que el proyecto del club ya está en marcha y que la institución crece a un ritmo más acelerado del previsto. “Teníamos la idea de empezar a competir en marzo de 2026 con categorías infantiles de varones y más adelante evaluar el fútbol femenino, porque solo teníamos dos o tres jugadoras con edad de competir”, recordó. Sin embargo, la realidad cambió en poco tiempo: “Hace aproximadamente un mes, la Liga Departamental nos invitó a jugar con la categoría Sub 13 Femenina. Ese empujón nos llevó a invitar a más nenas y se sumó una profesora exclusivamente para ellas. Con muchas más ganas que prácticas arrancamos el torneo y debutamos con una victoria ante Sarmiento”.

Puede interesarte

El crecimiento se evidencia en los números actuales: “Hoy, con más de 80 jugadores, nos pusimos en marcha para hacer las instalaciones en nuestro predio, seguir incorporando chicos y chicas, y poder hacer de local a futuro en nuestra cancha”, destacó el fundador.

Respecto al desarrollo de la infraestructura, Saucedo enumeró los trabajos previstos: “El predio va a contar con dos canchas, una principal y otra auxiliar. Necesitamos limpiar las seis hectáreas, hacer instalaciones de servicios, vestuarios para local y visitante, vestuario de árbitros, baños, tribunas, alambrado olímpico y torres de iluminación, entre otras cosas”.

Además, adelantó que el club proyecta áreas para actividades recreativas: “Queremos hacer zonas de esparcimiento con especies autóctonas que pediremos al vivero municipal”. Y anticipó que la institución piensa crecer hacia otros deportes: “A futuro sumaremos hockey sobre césped, porque también hay lugar para una posible cancha”.

Los interesados en colaborar con el proyecto pueden hacerlo mediante los siguientes datos bancarios: Cuenta Corriente en Pesos — CBU: 0720312920000002209522 — Alias: huracangchu. Para más información, se puede visitar el sitio oficial del club: https://huracangualeguaychu.com.ar/.