El Gobierno porteño y Huracán resolvieron limitar la capacidad del estadio Tomás Adolfo Ducó para el partido del jueves ante River por el Torneo Apertura 2026.

La decisión responde a las obras que se realizan en el complejo “Estación Buenos Aires” tras el colapso de la losa de un estacionamiento cercano. Por ese motivo, el encuentro contará con un máximo de 15.000 espectadores, cerca de un tercio del aforo habitual.

Además, el acceso del público se organizará por las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield, las más alejadas del área afectada, mientras que se habilitarán las plateas René Houseman y Herminio Masantonio junto con la popular Guillermo Stábile.

Qué opinaba Huracán sobre jugar sin público

Hace algunas horas se compartió un comunicado en donde dejó ver la posibilidad, según el propio club de Parque Patricios, que no se acate lo decidido por la seguridad y jugar igualmente con los hinchas.

“Queremos dejar en claro que jugar sin público nuevamente no es una opción, que para privarnos de jugar en nuestro Estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el Club pueda acatar la misma”, expresó el club.

Y agregó: “Las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo”.

Fuente: Noticias Argentinas