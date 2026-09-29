Este martes al mediodía, personal de la Comisaría Octava intervino ante un hecho de hurto, ocurrido en las inmediaciones de Galeano e Irazusta.



Un grupo de vecinos alertaron a la Policía sobre una situación de conflicto entre un hombre de avanzada edad y una mujer. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la mujer habría sustraído de un domicilio una bicicleta, dos frazadas y una billetera con dinero.



La sospechosa, de 37 años, se encontraba en el lugar debido a que había regresado para devolver la bicicleta, cuando fue demorada por el personal policial.



Puesta en conocimiento la Fiscalía de Propiedad, se dispuso la aprehensión de la mujer y el inicio de las actuaciones de rigor. Colaboró en el operativo personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar para el traslado de la aprehendida, quedando a disposición de la Justicia.