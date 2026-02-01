Dos hombres protagonizaron una persecución policial durante la madrugada del domingo en la zona oeste de la ciudad, cuando intentaron escapar de un control de rutina y terminaron dejando abandonados varios elementos de valor.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, cuando personal de la Comisaría Cuarta realizaba una recorrida preventiva por calle Federación. Al llegar a la intersección con Schachtel, los efectivos observaron una motocicleta con dos ocupantes que transportaban una bolsa de arpillera.

Al intentar identificarlos, los sujetos aceleraron y se dieron a la fuga hacia la Ruta Internacional 136. En plena huida, el rodado sufrió un desperfecto mecánico que provocó la caída de ambos hombres, quienes continuaron escapando a pie hacia un descampado cercano.

En el lugar abandonaron la bolsa, dentro de la cual se hallaron una motosierra, dos alargues, una soldadora con su respectivo cableado y un teléfono celular, elementos que fueron inmediatamente secuestrados por la Policía.

La motocicleta involucrada era una Honda Wave, cuyo dominio no registraba pedido de secuestro. Según se constató, la propietaria sería una mujer domiciliada en la localidad de Larroque.

Intervino el fiscal de turno, quien ordenó el secuestro de los objetos y la actuación de Policía Científica, continuando con las diligencias correspondientes para establecer la procedencia de los elementos y dar con los responsables.