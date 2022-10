Ian Pavón es reconocido por toda la ciudad por ser el primer arquero con autismo. Unión del Suburbio es su club y le dio el lugar en la primera categoría.

Su sueño era recibir los guantes del arquero millonario, Franco Armani, pero recibió muchísimo más. Saludos a través de videos, un buzo de Armani, sus guantes, charlas, abrazos y autógrafos. Realmente, un día inolvidable para “el flaco” como le dicen sus padres.

“Estoy sin palabras, que me haya dado sus guantes para que los use y los disfrute es un sueño que no le pasa a cualquiera. Pude ver a mi ídolo; con eso, basta para mi. Esto me motiva a seguir mi carrera deportiva”, dijo Ian.